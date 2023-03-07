Мезенина (Ошуркова) Вера Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мезенин Иван Мокеевич
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мезенин Иван Мокеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно