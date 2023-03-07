Мезенина (Ошуркова) Вера Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенина (Ошуркова) Вера Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Ошурков Борис Каллистратович

Мать: Ошуркова Ольга Георгиевна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезенин Иван Мокеевич

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мезенин Иван Мокеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мезенин Иван Мокеевич

Смерть
Неизвестно
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