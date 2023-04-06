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Сукаватицин Артем Анатольевич
Сукаватицин Артем Анатольевич
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Место рождения
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
Дата рождения
21.06.1986
Пол
Мужской
Отец
Сукаватицин Анатолий Леонидович
1957 г.р.
Мать
Сукаватицина (Тропина) Галина Федоровна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1986
Отец:
Сукаватицин Анатолий Леонидович
Мать:
Сукаватицина Галина Федоровна
Красноярск
, город Красноярск, Красноярский край
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