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Сукаватицин Артем Анатольевич

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

21.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1986

Отец: Сукаватицин Анатолий Леонидович

Мать: Сукаватицина Галина Федоровна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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