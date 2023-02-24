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Вельке Иван Генрихович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Вельке Генрих Петрович

Мать: не указана

Смерть
1945
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