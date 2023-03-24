Хаматчин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХаматчин ?

Хаматчин ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1914

Дочь: Галья - Галина -

Мать ребёнка: не указана

Казанская губ. Мамадышский уезд Абдинская вол. д. Малые Кибячи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хаматчин Ислам

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close