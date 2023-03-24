Хаматчин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1914
Дочь: Галья - Галина -
Мать ребёнка: не указана
Казанская губ. Мамадышский уезд Абдинская вол. д. Малые Кибячи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хаматчин Ислам
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно