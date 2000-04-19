Половикова (Рябова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половикова (Рябова) Варвара Ивановна

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Место рождения

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

26.11.1904

Дата смерти

19.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1904

Отец: Рябов Иван Георгиевич

Мать: Рябова Мария Николаевна

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
29.01.1926

Муж: Половиков Василий Иванович

Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
29.01.1926

Муж: не указан

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.12.1929

Дочь: Зуева Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Половиков Василий Иванович

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.01.1937

Сын: Половиков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Половиков Василий Иванович

Звягино, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
19.04.2000
Березовка, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
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