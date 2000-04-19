Половикова (Рябова) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.11.1904
Дата смерти19.04.2000
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1904
Отец: Рябов Иван Георгиевич
Мать: Рябова Мария Николаевна
Бракосочетание
29.01.1926
Казаково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
29.01.1926
Муж: не указан
Рождение ребёнка
20.12.1929
Дочь: Зуева Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Половиков Василий Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1937
Сын: Половиков Иван Васильевич
Отец ребёнка: Половиков Василий Иванович
Смерть
19.04.2000
Березовка, Вачский муниципальный район, Нижегородская область