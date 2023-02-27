Тухватуллин Валиахмат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухватуллин Валиахмат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Файзуллин Тухватулла

Мать: не указана

Арест
14.10.1929
Осуждение 30.03.1930, тройкой ГПУ ТАССР. Обвинение: ст. 58-11 (а/с деят-сть, срыв мероприятий сов. власти) Приговор: 10 лет концлагерей, выселение семьи в Северный край. Реабилитация: 27.07.1989
Смерть
Неизвестно
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