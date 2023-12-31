Домашев Тумашев Григорий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домашев Тумашев Григорий Егорович

Место рождения

Цурухайтуевский форпост

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Отец

Около 1766 г.р.

Мать

Около 1766 г.р.

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Домашев Тумашев Егор Степанович

Мать: Домашева Тумашева Евдокия Савельевна

Цурухайтуевский форпост
Бракосочетание
До ?.01.1820

Жена: Домашева Тумашева Ефимия Емельяновна

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Домашева Тумашева Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Ефимия Емельяновна

Цурухайтуевкая крепость
Рождение ребёнка
22.06.1821 ст.

Дочь: Домашева Тумашева Агрипина Григорьевна

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Ефимия Емельяновна

Цурухайтуевкая крепость
У казачьего сына Григория Домашева дочь Агрипина. Восприемник: казачьего сына Афанасия Богданова жена Ефимия. Осн.: ф. 282, оп. 1. д. 143
Рождение ребёнка
07.01.1823 ст.

Сын: Домашев Тумашев Емельян Григорьевич

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Ефимия Емельяновна

Цурухайтуевкая крепость
У казачьего сына Григория Тумашева сын Эмилиан. Восприемник: казачий сын Лев Мунгалов. Осн.: ф. 282. оп. 1. д. 143, л. 13
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Домашева Тумашева Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Ефимия Емельяновна

Цурухайтуевкая крепость
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Домашев Тумашев Василей Григорьевич

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Ефимия Емельяновна

Цурухайтуевкая крепость
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Домашева Тумашева Марья Григорьевна

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Ефимия Емельяновна

Цурухайтуевкая крепость
Смерть
До 1834
Цурухайтуевский форпост
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