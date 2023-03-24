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Воеводин Аким Евстафьевич

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Место рождения

д.Мамакино Линдовского района Нижегородской области

Дата рождения

1909

Дата смерти

24.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Воеводин Евстафий Леонтьевич

Мать: Зинаида Кузьмовна

д.Мамакино Линдовского района Нижегородской области
Военная служба
12.08.1941
Борский РВК
Воинское звание: рядовой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воеводин Александр

Мать ребёнка: Воеводина Полина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воеводин Дмитрий

Мать ребёнка: Воеводина Полина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воеводина Полина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Горьковская область, Линдовский район, село Корельское
Смерть
24.10.1941
Причина смерти: пропал без вести
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