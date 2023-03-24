Воеводин Аким Евстафьевич
Место рожденияд.Мамакино Линдовского района Нижегородской области
Дата рождения1909
Дата смерти24.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Воеводин Евстафий Леонтьевич
Мать: Зинаида Кузьмовна
д.Мамакино Линдовского района Нижегородской области
Военная служба
12.08.1941
Борский РВК
Воинское звание: рядовой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воеводин Александр
Мать ребёнка: Воеводина Полина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воеводин Дмитрий
Мать ребёнка: Воеводина Полина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Горьковская область, Линдовский район, село Корельское
Смерть
24.10.1941
Причина смерти: пропал без вести