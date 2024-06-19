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Лукин Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина (Тепляшина) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
22.12.1946

Дочь: Султанова (Лукина) Галина Александровна

Мать ребёнка: Лукина (Тепляшина) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
13.12.1950

Дочь: Екимова (Лукина) Тамара Александровна

Мать ребёнка: Лукина (Тепляшина) Любовь Васильевна

Смерть
Неизвестно

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