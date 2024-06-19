Лукин Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1946
Дочь: Султанова (Лукина) Галина Александровна
Мать ребёнка: Лукина (Тепляшина) Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
13.12.1950
Дочь: Екимова (Лукина) Тамара Александровна
Мать ребёнка: Лукина (Тепляшина) Любовь Васильевна
Смерть
Неизвестно