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Менгельский Леонтий Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862

Сын: Менгельский Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Менгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Менгельский Алексей Леонтьевич

Мать ребёнка: Менгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Менгельский Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: Менгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Менгельский Савва Леонтьевич

Мать ребёнка: Менгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Менгельская) Неонила Леонтьевна

Мать ребёнка: Менгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Менгельская) Агриппина Леонтьевна

Мать ребёнка: Менгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: (Менгельская) Елена Леонтьевна

Мать ребёнка: Менгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна

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