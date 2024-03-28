Менгельский Леонтий Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1862
Сын: Менгельский Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Менгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Менгельский Алексей Леонтьевич
Мать ребёнка: Менгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1867
Сын: Менгельский Михаил Леонтьевич
Мать ребёнка: Менгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Менгельский Савва Леонтьевич
Мать ребёнка: Менгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Менгельская) Неонила Леонтьевна
Мать ребёнка: Менгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Менгельская) Агриппина Леонтьевна
Мать ребёнка: Менгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: (Менгельская) Елена Леонтьевна
Мать ребёнка: Менгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна