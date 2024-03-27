Абузов Фаттях Хусаинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абузов Фаттях Хусаинович

Место рождения

с. Енгуразово Мордовия

Дата рождения

1898

Дата смерти

04.07.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Абузова) Фярида

Мать ребёнка: Абузова (Абузова) Ханифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абузов Ахмять

Мать ребёнка: Абузова (Абузова) Ханифя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абузова (Абузова) Ханифя

Рождение ребёнка
18.03.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абузова (Абузова) Ханифя

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абузова (Абузова) Ханифя

Рождение ребёнка
20.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абузова (Абузова) Ханифя

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.07.1938
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абузова (Абузова) Ханифя

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