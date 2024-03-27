Абузов Фаттях Хусаинович
Место рожденияс. Енгуразово Мордовия
Дата рождения1898
Дата смерти04.07.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Абузова) Фярида
Мать ребёнка: Абузова (Абузова) Ханифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абузов Ахмять
Мать ребёнка: Абузова (Абузова) Ханифя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абузова (Абузова) Ханифя
Рождение ребёнка
18.03.1923
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
20.03.1932
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.07.1938
Рождение ребёнка
1941