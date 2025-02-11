Шмуйлович (Равкина) Роза
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Равкин Иосиф
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шмуйлович Кальман
Рождение ребёнка
31.07.1916
Дочь: (Шмуйлович) Heina Jenny
Отец ребёнка: Шмуйлович Кальман
Рождение ребёнка
19.12.1923
Дочь: Пейсахович (Шмуйлович) Эстер (Этя)
Отец ребёнка: Шмуйлович Кальман
Смерть
1941
Рига, Rīga