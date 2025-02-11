Шмуйлович (Равкина) Роза Около 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмуйлович (Равкина) Роза

Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Равкин Иосиф

Мать: не указана

Витебск, Витебская область
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмуйлович Кальман

Рождение ребёнка
31.07.1916

Дочь: (Шмуйлович) Heina Jenny

Отец ребёнка: Шмуйлович Кальман

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
19.12.1923

Дочь: Пейсахович (Шмуйлович) Эстер (Этя)

Отец ребёнка: Шмуйлович Кальман

Смерть
1941
Рига, Rīga

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