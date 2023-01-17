Самоцветова (Дмитриева) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамоцветова (Дмитриева) Екатерина Петровна

Самоцветова (Дмитриева) Екатерина Петровна

avatar

Место рождения

Бушуево, Шегарский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

29.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1961

Отец: Дмитриев Петр Андреевич

Мать: Дмитриева Анна Михайловна

Бушуево, Шегарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
13.12.1980

Сын: Самоцветов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Самоцветов Владимир Семенович

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
11.03.1982

Сын: Самоцветов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Самоцветов Владимир Семенович

Рождение ребёнка
26.08.1990

Дочь: Рыбина Мария Владимировна

Отец ребёнка: Самоцветов Владимир Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоцветов Владимир Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бачуля Николай Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close