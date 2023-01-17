Самоцветова (Дмитриева) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения29.01.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1961
Отец: Дмитриев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
13.12.1980
Сын: Самоцветов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Самоцветов Владимир Семенович
Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
11.03.1982
Сын: Самоцветов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Самоцветов Владимир Семенович
Рождение ребёнка
26.08.1990
Дочь: Рыбина Мария Владимировна
Отец ребёнка: Самоцветов Владимир Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно