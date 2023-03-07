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Сентемов Савва Иванов

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Место рождения

Сардык

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

После 1802

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Сентемов Иван Герасимов

Мать: Сентемова Лукерья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Анна Саввина

Мать ребёнка: Сентемова Улита Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сентемова Улита Захарова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1802
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