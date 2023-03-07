Сентемов Савва Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиПосле 1802
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: Сентемов Иван Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Анна Саввина
Мать ребёнка: Сентемова Улита Захарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сентемова Улита Захарова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1802