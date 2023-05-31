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Александр Сергеевич

Место рождения

д.Курново Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: Сергей Александрович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1909

Жена: Морохина Параскева Александровна

Рождение ребёнка
25.09.1909

Сын: Сергий Иванович

Мать ребёнка: Морохина Параскева Александровна

Рождение ребёнка
02.05.1910

Сын: Алексей Александрович

Мать ребёнка: Морохина Параскева Александровна

Смерть
Неизвестно

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