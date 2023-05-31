Александр Сергеевич
Место рожденияд.Курново Курновской волости Галичского уезда Костромской губернии
Дата рождения1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Отец: Сергей Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1909
Рождение ребёнка
25.09.1909
Сын: Сергий Иванович
Мать ребёнка: Морохина Параскева Александровна
Рождение ребёнка
02.05.1910
Мать ребёнка: Морохина Параскева Александровна
Смерть
Неизвестно