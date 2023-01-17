Миханошин Пётр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1916 ст.
Сын: Механошин Кирилл Петрович
Мать ребёнка: Миханошина Акулина Никифоровна
Еловка, Серовский, Свердловская область
Смерть
1969
село Леуши Кондинский район Ханты-Мансийский автономный округ-Югра