Бобровская (Бобровская) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровская (Бобровская) Ольга

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Место рождения

курск,тимский р-он.крыгинка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

курск,тимский р-он.крыгинка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бобровский Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобровский Николай

Смерть
Неизвестно
п.тим
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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