Бобровская (Бобровская) Ольга
Место рождениякурск,тимский р-он.крыгинка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
курск,тимский р-он.крыгинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бобровский Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобровский Николай
Смерть
Неизвестно
п.тим
Причина смерти: Естественная смерть/старость