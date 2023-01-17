Можаева (Аксёнова) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Можаева (Аксёнова) Елена Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1957

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1979

Сын: Можаев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Можаев Сергей Михайлович

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.07.?

Сын: Можаев Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Можаев Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Можаев Сергей Михайлович

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