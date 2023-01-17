Можаева (Аксёнова) Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1979
Сын: Можаев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Можаев Сергей Михайлович
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.07.?
Отец ребёнка: Можаев Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно