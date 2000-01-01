Вершинин Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинин Алексей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

До 1980

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1861 г.р.

Дети

1913 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Вершинина Александра(Анастасия) Терентьевна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Вершинин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Вершинина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
31.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вершинина Пелагея Ивановна

Смерть
До 1980
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