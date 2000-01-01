Вершинин Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиДо 1980
ПолМужской
Отец
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1913
Сын: Вершинин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Вершинина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1920
Рождение ребёнка
24.07.1922
Рождение ребёнка
31.08.1924
Рождение ребёнка
1938
Смерть
До 1980