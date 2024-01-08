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Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Трубчик Ефим Константинович

Отец ребёнка: Трубчик Константин Аверкович

Калиновка, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Трубчик Семен Константинович

Отец ребёнка: Трубчик Константин Аверкович

Калиновка, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Трубчик Анна Константиновна

Отец ребёнка: Трубчик Константин Аверкович

Калиновка, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Сашенко Федора Константиновна

Отец ребёнка: Трубчик Константин Аверкович

Калиновка, Любанский район, Минская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Трубчик Мария Константиновна

Отец ребёнка: Трубчик Константин Аверкович

Калиновка, Любанский район, Минская область
Смерть
1929
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