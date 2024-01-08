Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1905
Сын: Трубчик Ефим Константинович
Отец ребёнка: Трубчик Константин Аверкович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Трубчик Семен Константинович
Отец ребёнка: Трубчик Константин Аверкович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Трубчик Анна Константиновна
Отец ребёнка: Трубчик Константин Аверкович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Сашенко Федора Константиновна
Отец ребёнка: Трубчик Константин Аверкович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Трубчик Мария Константиновна
Отец ребёнка: Трубчик Константин Аверкович
Смерть
1929