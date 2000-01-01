Казакова (Богаченкова) Екатерина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Богаченкова) Екатерина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богаченков Георгий Илларионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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