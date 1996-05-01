Прудникова Феодора Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1910
Дата смерти?.05.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1946
Дочь: Корнеенкова Галина Никитична
Отец ребёнка: Корнеенков Никита Илларионович
Рождение ребёнка
20.11.1950
Отец ребёнка: Корнеенков Никита Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корнеенков Никита Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корненков Николай Никитич
Отец ребёнка: Корнеенков Никита Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнеенкова Зина Нитична
Отец ребёнка: Корнеенков Никита Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнеенкова Нина Никитична
Отец ребёнка: Корнеенков Никита Илларионович
Смерть
?.05.1996