Прудникова Феодора Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прудникова Феодора Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1910

Дата смерти

?.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1946

Дочь: Корнеенкова Галина Никитична

Отец ребёнка: Корнеенков Никита Илларионович

Рождение ребёнка
20.11.1950

Сын: Корнееков Михаил Никитич

Отец ребёнка: Корнеенков Никита Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнееков Иван Никитич

Отец ребёнка: Корнеенков Никита Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корненков Николай Никитич

Отец ребёнка: Корнеенков Никита Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнеенкова Зина Нитична

Отец ребёнка: Корнеенков Никита Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнеенкова Нина Никитична

Отец ребёнка: Корнеенков Никита Илларионович

Смерть
?.05.1996
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