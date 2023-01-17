Зайцев Борис Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Борис Константинович

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Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

10.02.1881

Дата смерти

28.01.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
С 1892 по 1898
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
По 1892
Усты, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1898 по 1899
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1899 по 1902
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1902 по 1924
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1924 по 1972
Париж, Франция
Смерть
28.01.1972
Париж, Франция
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