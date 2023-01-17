Зайцев Борис Константинович
Место рождения
Дата рождения10.02.1881
Дата смерти28.01.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1892 по 1898
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
По 1892
Усты, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1898 по 1899
Место жительства
С 1899 по 1902
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1902 по 1924
Место жительства
С 1924 по 1972
Париж, Франция
Смерть
28.01.1972
Париж, Франция