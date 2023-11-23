Розов Алексей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Розов Василий Сергеев
Мать: Анастасия Давыдова
Образование
Неизвестно
воспитанник Ярославской духовной семинарии
Образование
С 1861 по 1865
с 1861 года обучался в Киевской духовной академии, которую окончил в 1865 году в степени магистра
Смерть
Неизвестно