Розов Алексей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розов Алексей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1808 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Розов Василий Сергеев

Мать: Анастасия Давыдова

Образование
Неизвестно
воспитанник Ярославской духовной семинарии
Образование
С 1861 по 1865
с 1861 года обучался в Киевской духовной академии, которую окончил в 1865 году в степени магистра
Смерть
Неизвестно

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