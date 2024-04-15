Фокин Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юнина Антонина Петровна
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Фокина Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Юнина Антонина Петровна
Рождение ребёнка
13.01.1962
Дочь: Фокина Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Юнина Антонина Петровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно