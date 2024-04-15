Фокин Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФокин Анатолий Петрович

Фокин Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юнина Антонина Петровна

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Фокина Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Юнина Антонина Петровна

Рождение ребёнка
13.01.1962

Дочь: Фокина Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Юнина Антонина Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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