Трефилов Василий
Место рожденияд. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Дата рождения28.12.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1884
Отец: Трефилов Матвей
Мать: Трефилова Акулина
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
13.01.1919
Жена: Трефилова Анна
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
22.04.1924
Сын: Трефилов Иван
Мать ребёнка: Трефилова Анастасия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
10.03.1927
Сын: Трефилов Николай
Мать ребёнка: Трефилова Анастасия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.03.1929
Сын: Трефилов Владимир
Мать ребёнка: Трефилова Анастасия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трефилова Анастасия
Смерть
Неизвестно