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Трефилов Василий

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Место рождения

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия

Дата рождения

28.12.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1884

Отец: Трефилов Матвей

Мать: Трефилова Акулина

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
13.01.1919

Жена: Трефилова Анна

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
22.04.1924

Сын: Трефилов Иван

Мать ребёнка: Трефилова Анастасия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
10.03.1927

Сын: Трефилов Николай

Мать ребёнка: Трефилова Анастасия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
09.03.1929

Сын: Трефилов Владимир

Мать ребёнка: Трефилова Анастасия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трефилова Анастасия

Смерть
Неизвестно
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