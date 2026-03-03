Логунов Александр Викторович
мужской, родился 25.11.1970
ОтецЛогунов Виктор Александрович16.07.1930 г.р.
МатьЛогунова Мария Семеновна22.02.1937 г.р.
Дети
Логунов Виктор Александрович19.04.1998 г.р.
Логунова Екатерина Александровна07.12.2004 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1970
Рождение ребёнка
19.04.1998
Сын: Логунов Виктор Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.12.2004
Дочь: Логунова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: не указана