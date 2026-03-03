Логунов Александр Викторович 25.11.1970 — найти родственников по фамилии на Familio

Логунов Александр Викторович

Автор
АЛ
Логунов А.

мужской, родился 25.11.1970

Отец
Логунов Виктор Александрович16.07.1930 г.р.
Мать
Логунова Мария Семеновна22.02.1937 г.р.
Дети
Логунов Виктор Александрович19.04.1998 г.р.
Логунова Екатерина Александровна07.12.2004 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1970

Отец: Логунов Виктор Александрович

Мать: Логунова Мария Семеновна

Рождение ребёнка
19.04.1998

Сын: Логунов Виктор Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.12.2004

Дочь: Логунова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: не указана

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