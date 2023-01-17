Вшивцев Кирил Нестерович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Рязанцова Наталия Кириловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Вшивцев Парамон Кирилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Ладыгина Евдокия Кириловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Вшивцев Василий Кирилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1755