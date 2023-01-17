Вшивцев Кирил Нестерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Кирил Нестерович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Вшивцев Нестер Андреевич

Мать: Вшивцева Ирина Овдокимовна

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Рязанцова Наталия Кириловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Вшивцев Радион Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Вшивцев Парамон Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1743

Дочь: Ладыгина Евдокия Кириловна

Мать ребёнка: не указана

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Сын: Вшивцев Василий Кирилович

Мать ребёнка: не указана

Ивана Вшивцова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1755
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