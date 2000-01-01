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Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: ?
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1905
Дочь: ?
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1907
Сын: Иванов ?
Отец ребёнка: Иванов Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно