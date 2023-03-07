Логинов Иван (Ивашко) Фролов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: Логинов Фрол (Фролко) Шумилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Логинов Корнило (Кормашка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1692
Мать ребёнка: Логинова Елена Максимова
поч. Воробьевский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700
Сын: Логинов Иван Иванов
Мать ребёнка: Логинова Елена Максимова
поч. Воробьевский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Елена Максимова
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678