Логинов Иван (Ивашко) Фролов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Иван (Ивашко) Фролов

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Место рождения

Отяцкое

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1625 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1655 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Логинов Фрол (Фролко) Шумилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Логинов Корнило (Кормашка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Логинов Афонасий Иванов

Мать ребёнка: Логинова Елена Максимова

поч. Воробьевский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Логинов Иван Иванов

Мать ребёнка: Логинова Елена Максимова

поч. Воробьевский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Елена Максимова

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678
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