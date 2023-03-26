Татьяна Конанова Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Конанова Исаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1785 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.

Отец: Конан Исаев

Мать: Мелания Ивановна

Смерть
Неизвестно
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