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Елисей Богданов

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

07.06.1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1844 ст.

Отец: не указан

Мать: Феодосия Фоминична

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Незаконнорожденный.
Крещение
09.06.1844 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Василий Амвросимов и Абрама Амвросимова жена Меланья Григорьева.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная ведомость 1862г.
Смерть
Неизвестно
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