Елисей Богданов
Место рождения
Дата рождения07.06.1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1844 ст.
Мать: Феодосия Фоминична
Незаконнорожденный.
Крещение
09.06.1844 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные Василий Амвросимов и Абрама Амвросимова жена Меланья Григорьева.
Упоминание
1862
Исповедная ведомость 1862г.
Смерть
Неизвестно