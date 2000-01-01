Ковальчук Андрей Николаевич/Елистратович?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1943
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Елистрат
Мать: Елистратиха
Рождение ребёнка
15.10.1933
Сын: Ковальчук Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Ковальчук Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковальчук Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Ковальчук Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковальчук Раиса Андреевна
Мать ребёнка: Ковальчук Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковальчук Зоя Андреевна
Мать ребёнка: Ковальчук Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ковальчук Марфа Емельяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковальчук Мария Андреевна
Мать ребёнка: Ковальчук Марфа Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковальчук Александр Андреевич
Мать ребёнка: Ковальчук Марфа Емельяновна
Смерть
1943