Ковальчук Андрей Николаевич/Елистратович? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук Андрей Николаевич/Елистратович?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Елистрат

Мать: Елистратиха

Рождение ребёнка
15.10.1933

Сын: Ковальчук Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Ковальчук Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковальчук Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Ковальчук Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковальчук Раиса Андреевна

Мать ребёнка: Ковальчук Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковальчук Зоя Андреевна

Мать ребёнка: Ковальчук Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковальчук Петр Андреевич

Мать ребёнка: Ковальчук Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковальчук Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ковальчук Марфа Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальчук Марфа Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковальчук Александр Андреевич

Мать ребёнка: Ковальчук Марфа Емельяновна

Смерть
1943
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