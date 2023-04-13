Шишмаков Игнатий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишмаков Игнатий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шишмакова Анна Матвеевна

Парфеново Тоншаевского р-на
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишмакова Анна Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Парфеново Тоншаевского р-на
Смерть
1935
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