Шишмаков Игнатий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шишмакова Анна Матвеевна
Парфеново Тоншаевского р-на
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шишмакова Анна Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Парфеново Тоншаевского р-на
Смерть
1935