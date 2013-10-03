Кувайцева Людмила Фаридовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувайцева Людмила Фаридовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1957

Дата смерти

03.10.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1976 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
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Место
Комментарий
Рождение
18.05.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кувайцев Виктор Евгеньевич

Рождение ребёнка
31.03.1976

Дочь: Исакова Евгения Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
03.10.2013

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