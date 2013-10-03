Кувайцева Людмила Фаридовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1957
Дата смерти03.10.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кувайцев Виктор Евгеньевич
Рождение ребёнка
31.03.1976
Дочь: Исакова Евгения Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
03.10.2013