Саламатова (Малышева) Евдокия
Место рожденияс. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской области
Дата рождения26.02.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
26.02.1908
Отец: Малышев Василий
Мать: Малышева Анисья
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской области
Крещение
28.02.1908
Godparents:крестьянин Петр Киприанов Самохвалов, крестьянская дочь София Евстигнеевна Художиткова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саламатов Владимир
Отец ребёнка: Саламатов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саламатов Петр
Отец ребёнка: Саламатов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саламатов Григорий
Смерть
Неизвестно
г. Пермь