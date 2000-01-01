Саламатова (Малышева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламатова (Малышева) Евдокия

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Место рождения

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской области

Дата рождения

26.02.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1908

Отец: Малышев Василий

Мать: Малышева Анисья

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской области
Крещение
28.02.1908
Godparents:крестьянин Петр Киприанов Самохвалов, крестьянская дочь София Евстигнеевна Художиткова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саламатов Владимир

Отец ребёнка: Саламатов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саламатов Петр

Отец ребёнка: Саламатов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саламатов Григорий

Смерть
Неизвестно
г. Пермь
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