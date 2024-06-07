Вахрушева Марва Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
д. Барминская, Россия
Рождение ребёнка
1769
Сын: Вахрушев Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Вахрушев Михаил Федорович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Вахрушев Михаил Федорович
Смерть
1793