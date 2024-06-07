Вахрушева Марва Васильевна 1749 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вахрушева Марва Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
д. Барминская, Россия
Рождение ребёнка
1769

Сын: Вахрушев Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Вахрушев Михаил Федорович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Вахрушев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Вахрушев Михаил Федорович

Смерть
1793

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