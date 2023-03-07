Лошкин Архип Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкин Архип Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: Лошкин Андрей Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Лошкин Сава Архипов

Мать ребёнка: Лошкина Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Шуклина Васса Архипова

Мать ребёнка: Лошкина Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1742

Сын: Лошкин Осип Архипов

Мать ребёнка: Лошкина Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Лошкин Алексей Архипов

Мать ребёнка: Лошкина Евдокия Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лошкина Евдокия Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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