Лошкин Архип Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: Лошкин Андрей Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Сын: Лошкин Сава Архипов
Мать ребёнка: Лошкина Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Шуклина Васса Архипова
Мать ребёнка: Лошкина Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1742
Сын: Лошкин Осип Архипов
Мать ребёнка: Лошкина Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1747
Мать ребёнка: Лошкина Евдокия Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762