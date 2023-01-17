Бычков Андрей Анисимович
Место рождения
Дата рождения02.07.1896
Дата смерти29.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1896
Отец: Бычков Анисим Иванович
Мать: Бычкова Мария Факеевна
Рождение ребёнка
01.01.1919
Мать ребёнка: Бычкова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
18.02.1920
Дочь: Овсянникова Агафья (Галина) Андреевна
Мать ребёнка: Бычкова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1922
Мать ребёнка: Бычкова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1925
Мать ребёнка: Бычкова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
31.12.1926
Мать ребёнка: Бычкова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1929
Сын: Бычков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Бычкова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
29.03.1934
Сын: Бычков Афанасий Андреевич
Мать ребёнка: Бычкова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
02.02.1936
Дочь: Маняева Анна Андреевна
Мать ребёнка: Бычкова Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
26.05.1939
Мать ребёнка: Бычкова Евдокия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1992
Зауральский, Еманжелинский муниципальный район, Челябинская область