Саков Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1980
Дочь: Нафикова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Зубова Валентина матвеевна
Рождение ребёнка
21.05.1982
Дочь: Щурова Анна Владимровна
Мать ребёнка: Зубова Валентина матвеевна
Смерть
Неизвестно