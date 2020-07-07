Саков Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саков Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1980

Дочь: Нафикова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Зубова Валентина матвеевна

Рождение ребёнка
21.05.1982

Дочь: Щурова Анна Владимровна

Мать ребёнка: Зубова Валентина матвеевна

Смерть
Неизвестно
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