Абубякерова (Махмутова) Хадыча (Кадыча) Махмутовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абубякерова (Махмутова) Хадыча (Кадыча) Махмутовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1895

Дата смерти

10.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1895

Отец: Махмут

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Абубякеров Салех Сибатуллович

Отец ребёнка: Абубякеров Абубекеров Сибатулла

Татарское Маклаково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Сибатуллин (Абубякеров) Фатех Сибатуллович

Отец ребёнка: Абубякеров Абубекеров Сибатулла

Татарское Маклаково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
по другим сведениям родился в 1917 году
Рождение ребёнка
05.11.1924

Сын: Абубякеров Адиятулла Сибатуллович

Отец ребёнка: Абубякеров Абубекеров Сибатулла

была эпилепсия
Рождение ребёнка
15.09.1929

Сын: Сибатуллин (Абубякеров) Сямиулла Сибатуллович

Отец ребёнка: Абубякеров Абубекеров Сибатулла

Татарское Маклаково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Абубякерова Ращидя (Рашида) Сибатулловна

Отец ребёнка: Абубякеров Абубекеров Сибатулла

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Абубякерова Аминя (Амина) Сибатулловна

Отец ребёнка: Абубякеров Абубекеров Сибатулла

Смерть
10.01.1977
Татарское Маклаково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область

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