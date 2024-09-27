Абубякерова (Махмутова) Хадыча (Кадыча) Махмутовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1895
Дата смерти10.01.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1895
Отец: Махмут
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Абубякеров Салех Сибатуллович
Отец ребёнка: Абубякеров Абубекеров Сибатулла
Рождение ребёнка
1921
Сын: Сибатуллин (Абубякеров) Фатех Сибатуллович
Отец ребёнка: Абубякеров Абубекеров Сибатулла
по другим сведениям родился в 1917 году
Рождение ребёнка
05.11.1924
Сын: Абубякеров Адиятулла Сибатуллович
Отец ребёнка: Абубякеров Абубекеров Сибатулла
была эпилепсия
Рождение ребёнка
15.09.1929
Сын: Сибатуллин (Абубякеров) Сямиулла Сибатуллович
Отец ребёнка: Абубякеров Абубекеров Сибатулла
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Абубякерова Ращидя (Рашида) Сибатулловна
Отец ребёнка: Абубякеров Абубекеров Сибатулла
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Абубякерова Аминя (Амина) Сибатулловна
Отец ребёнка: Абубякеров Абубекеров Сибатулла
Смерть
10.01.1977