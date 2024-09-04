Алгазин Мартемьян Макарович
Место рожденияТобольская губ. д.Устьлогатское
Дата рождения1840
Дата смертиПосле 1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Сын: Алгазин Ерофей Мартемьянович
Мать ребёнка: Алгазина Акулина Никоновна
Смерть
После 1897