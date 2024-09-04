Алгазин Мартемьян Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлгазин Мартемьян Макарович

Алгазин Мартемьян Макарович

Место рождения

Тобольская губ. д.Устьлогатское

Дата рождения

1840

Дата смерти

После 1897

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Алгазин Макар Матвеевич

Мать: Алгазина Анна Поликарповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алгазина Акулина Никоновна

Рождение ребёнка
1871

Сын: Алгазин Ерофей Мартемьянович

Мать ребёнка: Алгазина Акулина Никоновна

Смерть
После 1897

Мы используем куки для улучшения работы сайта.