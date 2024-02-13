Колесников Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Около 1960 г.р.
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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колесников Иван

Мать: Колесников Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова (Свежинкина) Клавдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова (Свежинкина) Клавдия

Рождение ребёнка
13.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова (Свежинкина) Клавдия

Рождение ребёнка
27.07.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова (Свежинкина) Клавдия

Рождение ребёнка
Около 09.05.1960

Дочь: Свежинкина (Колесникова) Нина

Мать ребёнка: Колесникова (Свежинкина) Клавдия

Рождение ребёнка
01.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова (Свежинкина) Клавдия

Рождение ребёнка
16.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова (Свежинкина) Клавдия

Смерть
Неизвестно

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