Колесников Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колесников Иван
Мать: Колесников Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1954
Рождение ребёнка
27.07.1959
Рождение ребёнка
Около 09.05.1960
Дочь: Свежинкина (Колесникова) Нина
Мать ребёнка: Колесникова (Свежинкина) Клавдия
Рождение ребёнка
01.07.1962
Рождение ребёнка
16.02.1966
Смерть
Неизвестно