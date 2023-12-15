Крупин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Моргачёва) Анна

Рождение ребёнка
27.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Моргачёва) Анна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1941
Тверь, город Тверь, Тверская область

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