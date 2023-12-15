Крупин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Моргачёва) Анна
Рождение ребёнка
27.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Моргачёва) Анна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1941
Тверь, город Тверь, Тверская область