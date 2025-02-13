Конов Сергей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Конов Гавриил
Мать: Денисова Лидия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера
Рождение ребёнка
25.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно