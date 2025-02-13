Конов Сергей Гаврилович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Конов Сергей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1932 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Конов Гавриил

Мать: Денисова Лидия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера

Рождение ребёнка
25.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно

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