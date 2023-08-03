Масагутов Хамза Нигаматжанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Масагутов Бадертдин
Мать: Масагутова Минзада
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масагутов Карамат Хамзиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Масагутова Расима Хамзиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Масагутова Накия Хамзиевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно