Масагутов Хамза Нигаматжанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масагутов Хамза Нигаматжанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Масагутов Бадертдин

Мать: Масагутова Минзада

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масагутова Хасия Харисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масагутов Карамат Хамзиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Масагутова Расима Хамзиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Масагутова Накия Хамзиевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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