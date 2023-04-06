Степанида Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Ефимова

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Место рождения

Лохта, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефим

Мать: не указана

Лохта, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
21.01.1804

Муж: Алексей Степанов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.12.1806

Дочь: Катерина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.10.1808

Сын: Федор Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Степанов

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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