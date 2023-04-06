Степанида Ефимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1804
Муж: Алексей Степанов
Рождение ребёнка
06.12.1806
Дочь: Катерина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Рождение ребёнка
02.10.1808
Сын: Федор Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Степанов
Смерть
Неизвестно