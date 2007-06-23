Ануфриева (Лисова) Александра Никитична
Место рожденияд. Паршово, Селивановский р-н, Владимирская обл.
Дата рождения13.07.1927
Дата смерти23.06.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Паршово, Селивановский р-н, Владимирская обл.
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
19.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ануфриев Алексей Михайлович
Бракосочетание
29.03.1956
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
23.06.2007
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Причина смерти: атеросклероз