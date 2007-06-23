Ануфриева (Лисова) Александра Никитична 13.07.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ануфриева (Лисова) Александра Никитична

Место рождения

д. Паршово, Селивановский р-н, Владимирская обл.

Дата рождения

13.07.1927

Дата смерти

23.06.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Паршово, Селивановский р-н, Владимирская обл.
Место жительства
Неизвестно
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Рождение ребёнка
19.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ануфриев Алексей Михайлович

Бракосочетание
29.03.1956

Муж: Ануфриев Алексей Михайлович

п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Смерть
23.06.2007
п. Красная Горбатка Владимирской обл.
Причина смерти: атеросклероз

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