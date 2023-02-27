Рогозин Роман
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Рогозин Григорий
Мать: Мария
Рождение ребёнка
02.03.1875
Сын: Рогозин Герасим
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
19.03.1877
Сын: Рогозин Никифор
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
16.02.1882
Сын: Рогозин Фёдор
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
03.01.1887
Сын: Рогозин Иван
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно