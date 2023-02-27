Рогозин Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Роман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Рогозин Григорий

Мать: Мария

Рождение ребёнка
02.03.1875

Сын: Рогозин Герасим

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
19.03.1877

Сын: Рогозин Никифор

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
16.02.1882

Сын: Рогозин Фёдор

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
09.02.1884

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
03.01.1887

Сын: Рогозин Иван

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
22.01.1890

Дочь: Ксенья

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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