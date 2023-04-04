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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Симонович Яков

Отец ребёнка: Симонович Мирон

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонович Мирон Миронович

Отец ребёнка: Симонович Мирон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонович Ефим (Хаим Натан)

Отец ребёнка: Симонович Мирон

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